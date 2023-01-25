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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altında tutulan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin işgal altında tutulan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, Filistinli bir gencin Kedumim Yahudi yerleşim birimi yakınında yer alan kontrol noktasındaki askerlere "silahlı saldırı girişiminde bulunduğu" ifade edildi. Haberde, askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Filistinlinin üzerine ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da yazılı açıklamasında, İsrail güçlerinin Kalkilya'da açtığı ateş sonucu 20 yaşındaki Filistinli Arif Abdunnasır Arif Lahluh'un yaşamını yitirdiğini aktardı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddialarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infazla suçluyor.

Kaynak: AA / Güncel

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