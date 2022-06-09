İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü - Haberler

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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Halil'in kuzeyindeki Halhul semtinde ateş açtığı 27 yaşındaki Mahmud Fayiz Ebu Ayhur'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail güçlerinin "ateş açma nedeni" belirtilmeyen açıklamada, Ayhur'un, "midesine, diyaframına ve aortuna isabet eden mermiler sonucu ağır yaralandığı ve sağlık personelinin tüm girişimlerine rağmen hayatını kaybettiği" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin ateş açtığı 5 Filistinliden 3'ünün gerçek mermiyle, diğer ikisinin de plastik mermiyle yaralandığı aktarıldı. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, Halhul semt merkezine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin burada bir döviz dükkanını kapattığını ve Filistinli protestoculara gerçek ve plastik mermi, gaz bombası ve ses bombası ile müdahale ettiğini aktardı.???????

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

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