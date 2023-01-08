İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinli genci yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırısında 1 Filistinli yaralandı.

Yerel aktivist Muhammed Ayad Avad, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Emr beldesine baskın düzenlediğini belirtti.

Avad, bu duruma tepki gösterenlere, plastik ve gerçek mermiler ile göz yaşartıcı gazla müdahale eden İsrail askerlerine, Filistinlilerin de taş atarak karşılık verdiğini aktardı.

Olayda İsrail güçlerinin her iki ayağından gerçek mermiyle vurduğu 16 yaşındaki Filistinli gencin yaralandığını ifade eden Avad, onlarca Filistinlinin de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiğini kaydetti.

Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, El Halil kentinin güneyinde yer alan Dura beldesi sakinlerinden Filistinli genç Suheyb el-Caba, İsrail askerlerinin saldırısı sonucu yaralandı.

İsrail askerlerinin 3 Filistinli genci seyahat ettikleri bir araçtan inmeye zorladığı, ardından darbettiği, iki genci de gözaltına aldıkları kaydedildi.

İsrail ordusundan gelişmelere dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlar sırasında açtıkları ateş sonucu bu yılın başından bu yana 3'ü çocuk olmak üzere 4 Filistinli genç hayatını kaybetti.