İsrail güçleri gerçek mermi ile yaraladığı Filistinli çocuğu gözaltına aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail güçleri gerçek mermi ile yaraladığı Filistinli çocuğu gözaltına aldı

AA - Mehmet Nuri Uçar - Güncel
 - Güncelleme:
İsrail güçleri gerçek mermi ile yaraladığı Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermi ile yaraladığı Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermi ile yaraladığı Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Silvad beldesinde 14 yaşındaki Muhammed Abdullah es-Sahir'i gerçek mermi ile hedef aldı.

Gözaltına alınan Sahir, durumunun ağır olması nedeniyle İsrail'e bağlı bir ambulans ile Batı Şeria'daki Hedase Ayn Karim Hastanesi'ne nakledildi.

Filistinli kaynak, çocuğu teslim almak ve Filistin hastanesine nakletmek için yaralı olduğu bölgeye gittiklerini ancak bölgenin yakınında bir İsrail askeri kulesinin bulunması ve askerlerin orada konuşlanması nedeniyle yaklaşamadıklarını kaydetti.

Olaya ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

Batı Şeria Ramallah İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title