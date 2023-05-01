İsrail güçleri Gazze açıklarında iki Filistinli balıkçıyı yaraladı

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarında iki Filistinli balıkçıyı yaraladığı ikisini de gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarında iki Filistinli balıkçıyı yaraladığı ikisini de gözaltına aldığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, "İsrail donanması, Gazze Şeridi'nin kuzey açıklarında Filistinli balıkçılara plastik mermiyle saldırdı." dedi.

İsrail güçlerinin saldırısı sonucu iki balıkçının yaralandığını aktaran Ayaş, yaralı balıkçıların Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirtti.

Ayaş, ayrıca İsrail güçlerinin Gazze Şeridi açıklarında balıkçılara ait başka bir tekneyi kuşattıktan sonra içindeki iki kişiyi gözaltına aldığını ifade etti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistin Tarım Bakanlığına göre 4 bine yakın balıkçının bulunduğu Gazze'de, balıkçılık önde gelen geçim kaynaklarından biri olarak biliniyor.

İnsan hakları kuruluşlarının raporlarına göre, İsrail'in diğer ihlallerine ek olarak Gazze'deki balıkçılar, sık sık gözaltı ve teknelerine el konulma eylemlerine maruz kalıyor.