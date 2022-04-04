İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 19 yaralı - Haberler

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İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 19 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Filistin'in başkenti Kudüs'te İsrail güçlerinin Filistinlilere saldırması sonucu yaşanan çatışmalarda 19 Filistinli yaralandı.

Filistin'in başkenti Kudüs'te İsrail güçlerinin Filistinlilere saldırması sonucu yaşanan çatışmalarda 19 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı bölgesinde İsrail güçleri ve Filistinli gençler arasında yaşanan çatışmalarda 19 Filistinlinin yaralandığını, 10 kişinin de tutuklandığını açıkladı. Filistinli kaynaklar, Şam Kapısı bölgesinde toplanan Filistinli gençlere müdahale eden İsrail güçlerinin plastik mermi ve gaz bombası kullandığını bildirdi. Saldırının, Şam Kapısı meydanında Kudüslülerin ve Mescid-i Aksa'yı ziyarete gelenlerin her yıl Ramazan ayında düzenlediği dini törenleri bozmak için yapıldığı aktarıldı.

(Muhammed Rabah/ İHA)

İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 19 yaralı

İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 19 yaralı

İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 19 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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