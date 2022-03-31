İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu - Haberler

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İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
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- İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek, traktörüne el koydu.

- İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu

EL HALİL - İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek, traktörüne el koydu.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde bulunan Al-Tawana köyünde Filistinli yaşlı bir çiftçi İsrail güçleri tarafından yerlerde sürüklenerek darp edildi. İsrail güçleri ayrıca darp ettikleri Mufdhi Rabai isimli çiftçinin traktörüne de el koydu. Rabai'nin saldırının ardından tedavi için Abu Al-Hassan Al-Qassem Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu

İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu

İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

Batı Şeria, Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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