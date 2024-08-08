İsrail Güçleri Filistinli'nin Evini Yıktı

İsrail güçleri nisan ayında bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla öldürdüğü Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evini yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'deki Dura beldesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri burada, Filistinli Mümin Mesaleme'nin 3 katlı bir apartmandaki dairesini patlayıcılarla yıktı.

Patlamanın etkisiyle diğer dairelerde de hasar meydana geldi.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail güçlerinin çevredeki çok sayıda eve baskın düzenlediğini ve sakinlerini zorla çıkardığını aktardı.

İsrail ordusu 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Aşdod kenti yakınlarında bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla Filistinli Mümin Mesaleme'nin öldürüldüğünü, 3 İsraillinin yaralandığını duyurmuştu.