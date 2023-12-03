İsrail güçleri Filistin Sağlık Bakanlığı personelini darbederek gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Sağlık Bakanlığına bağlı bir personeli darbederek gözaltına aldığı bildirildi. Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, aşı getirmek için Nablus'taki bakanlık merkezi depolarına gitmekte olan Beytüllahim Sağlık Müdürlüğünde görevli şoför ile arkadaşının Beytüllahim'in kuzeydoğusundaki Konteynır kontrol noktasında İsrail güçleri tarafından darbedilerek gözaltına alındığını belirtti.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Sağlık Bakanlığına bağlı bir personeli darbederek gözaltında aldığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, aşı getirmek için Nablus'taki bakanlık merkezi depolarına gitmekte olan Beytüllahim Sağlık Müdürlüğünde görevli şoför ile arkadaşının Beytüllahim'in kuzeydoğusundaki Konteynır kontrol noktasında İsrail güçleri tarafından darbedilerek gözaltına alındığını belirtti.

Keyle, İsrail güçlerinin Filistin Sağlık Müdürlüğüne ait aracı aradığını ve araçtaki malzemeleri tahrip ettiğini aktardı.

"İsrail, sağlık personelini gözaltına alıyor, ne uluslararası hukuku ne de sözleşmeleri umursuyor"

Bakanlık personelinin darbedilmesini ve gözaltına alınmasını kınayan Keyle, şunları kaydetti:

"İşgal güçleri, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki tedavi merkezleri ve ekiplere yönelik kasıtlı saldırılarını her geçen gün daha da artırıyor; hastaneleri bombalıyor, baskın düzenliyor, yaralıları ve sağlık personelini gözaltına alıyor, ne uluslararası hukuku ne de sözleşmeleri umursuyor."

Filistinli Bakan, Birleşmiş Milletler ile uluslararası insan hakları kurumlarına, "tedavi merkezlerine ve sağlık sektöründe çalışan personele, ambulanslar ile ambulans ekiplerine ivedilikle korunma sağlanması için müdahalede bulunmaları" çağrısında bulundu.

Beytüllahim Sağlık Müdürlüğüne ait aracın fotoğrafları yayınlandı

Bakanlık, Beytüllahim Sağlık Müdürlüğüne ait araca yönelik saldırı ve tahribata ilişkin fotoğrafları yayınladı.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, gün içerisinde yaptıkları ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri baskınlarda aralarında üniversite öğrencisi 5 kızın da bulunduğu 60 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtmişti.