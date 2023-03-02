İsrail güçleri, El-Halil'de Filistinli aileye ait evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil şehrinin İdna beldesinde Filistinli aileye ait bir evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil şehrinin İdna beldesinde Filistinli aileye ait bir evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı bildirildi.

Filistinli Muhammed Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin İdna'ya düzenlediği baskında ailesiyle yaşadığı evi yıktığını kaydetti.

Ailesinden 10 kişinin yıkılan evde yaşadığını belirten Avad, evin 3 yıl önce 150 metrekarelik bir alan üzerine inşa edildiğini aktardı.

Avad, İsrail güçlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmasına ilişkin, "İnşaatın ruhsatsız olduğu bize bildirildi, ruhsatı almak için çok uğraştık, ancak sonuç alamadık." dedi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.