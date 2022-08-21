İsrail güçleri, Dünya Çocukları Koruma Hareketi Filistin müdürünü sorguya aldı
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İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak), Dünya Çocukları Koruma Hareketi Derneği Filistin Şubesi Müdürü Halid Kazmar'ı 2 saat süreyle sorguya aldığı belirtildi.
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak), Dünya Çocukları Koruma Hareketi Derneği Filistin Şubesi Müdürü Halid Kazmar'ı 2 saat süreyle sorguya aldığı belirtildi.
Dünya Çocukları Koruma Hareketi Derneği Filistin şubesinden edinilen bilgiye göre, derneğin Filistin Şubesi Müdürü Kazmar'dan Ramallah'ın batısındaki Ofer askeri bölgesine gitmesi istendi.
Burada 2 saat sorgulanan Kazmar daha sonra serbest bırakıldı.
Kazmar'ın neden sorgulandığına ilişkin İsrail'den henüz açıklama yapılmadı.
İsrail güçleri, 18 Ağustos'ta Dünya Çocukları Koruma Hareketi Derneği Filistin şubesi dahil 7 sivil toplum kuruluşunun ofislerine baskın düzenlemiş ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini durdurmuştu.