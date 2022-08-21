İsrail güçleri, Dünya Çocukları Koruma Hareketi Filistin müdürünü sorguya aldı Güncel Haberler İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak), Dünya Çocukları Koruma Hareketi Derneği Filistin Şubesi Müdürü Halid Kazmar'ı 2 saat süreyle sorguya aldığı belirtildi. İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak), Dünya Çocukları Koruma Hareketi Derneği Filistin Şubesi Müdürü Halid Kazmar'ı 2 saat süreyle sorguya aldığı belirtildi. Dünya Çocukları Koruma Hareketi Derneği Filistin şubesinden edinilen bilgiye göre, derneğin Filistin Şubesi Müdürü Kazmar'dan Ramallah'ın batısındaki Ofer askeri bölgesine gitmesi istendi. Burada 2 saat sorgulanan Kazmar daha sonra serbest bırakıldı. Kazmar'ın neden sorgulandığına ilişkin İsrail'den henüz açıklama yapılmadı. İsrail güçleri, 18 Ağustos'ta Dünya Çocukları Koruma Hareketi Derneği Filistin şubesi dahil 7 sivil toplum kuruluşunun ofislerine baskın düzenlemiş ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini durdurmuştu. Güncel Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar Filistin Ramallah Şin Bet İsrail Güncel Haberler

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