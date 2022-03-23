İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 29 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ikisi üniversite öğrencisi 29 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Doğu Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde 12, Batı Şeria kentlerinden Tulkerem'de 9, Nablus'ta 4, Cenin'de 3 ve Beytüllahim'de bir Filistinli gözaltına alındı.

Nablus'ta gözaltına alınanlardan ikisinin üniversite öğrencisi olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.?????