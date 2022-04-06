İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale etti

AA - Enes Canlı - Güncel
 - Güncelleme:

İsrail polisinin Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahalesi Gözaltına alınan Filistinliler KUDÜS - İsrail güçleri, teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı (Bab El-Amud) önünde toplanan Filistinlilere müdahale ederek bazılarını gözaltına aldı.

İsrail polisinin Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahalesi

Gözaltına alınan Filistinliler KUDÜS - İsrail güçleri, teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı (Bab El-Amud) önünde toplanan Filistinlilere müdahale ederek bazılarını gözaltına aldı.

İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale etti

AA / Enes Canlı - Güncel

Teravih Namazı, Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title