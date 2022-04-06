İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale etti
AA - Enes Canlı - Güncel
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İsrail polisinin Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahalesi Gözaltına alınan Filistinliler KUDÜS - İsrail güçleri, teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı (Bab El-Amud) önünde toplanan Filistinlilere müdahale ederek bazılarını gözaltına aldı.
İsrail polisinin Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahalesi
Gözaltına alınan Filistinliler KUDÜS - İsrail güçleri, teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı (Bab El-Amud) önünde toplanan Filistinlilere müdahale ederek bazılarını gözaltına aldı.