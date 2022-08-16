İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir yapıyı yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviye beldesinde Filistinlilere ait bir yapıyı yerle bir etti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviye beldesinde Filistinlilere ait bir yapıyı yerle bir etti.

Buldozer ve iş makineleriyle beldeye gelen çok sayıda İsrail polisi ve belediye çalışanı, Filistinlilerin düğün ve taziye gibi organizasyonlar için etkinlik salonu olarak kullanılan binayı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Salonun sahibi Fadiye Muheysin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde böyle kalabalık şekilde gelmelerine çok şaşırdıklarını" kaydetti.

Muheysin, "İsrail makamları, yıkımı durdurma kararı almak için avukatla görüşmemize bile izin vermeden hemen salonun yıkımına girişti." dedi.

Salonu 2014 yılında inşa ettiklerini ve 2015 yılında İsrail askeri tarafından yakıldığını belirten işletme sahibi, "büyük masraf yaparak burayı yeniden onardıklarına" dikkati çekti.

Filistinli 5 ailenin geçimini bu işletmeden sağladığını vurgulayan Muheysin, yıkımın "yapının ruhsatsız olması" gerekçesiyle yapıldığını aktardı.

İşletme sahibi, "Bu salon, düğünler, taziye evleri, yaz kampları gibi münasebetler için İseviye halkının faydalandığı tek noktaydı." diye konuştu.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerini genişletme amacıyla Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.