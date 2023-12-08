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İsrail Güçleri Doğu Kudüs'te Camiye Ateş Açtı: 4 Filistinli Yaralandı

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İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bir camiyi hedef alması sonucu 4 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, yaralanan Filistinlilere ilk yardım ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bir camiyi hedef alması sonucu 4 Filistinli yaralandı.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün Hizma beldesinde bir camiye ateş açmasının ardından belde sakinleri ile İsrail güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Hizma beldesinde İsrail güçlerinin ateş açması sonucu yaralanan 4 Filistinliye ilk yardım ekiplerinin müdahale ettiği kaydedildi.

Söz konusu Filistinlilerden ikisinin ayağından, birinin göğsünden, diğerinin de gözünden yaralandığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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