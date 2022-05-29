İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 22 Filistinliyi gözaltına aldı - Haberler

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve çevresinde 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi nedeniyle yaşanan olaylarda İsrail polisi, Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa içinde ve çevresinde en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik baskısının ve gözaltılarının arttığına dikkat çekildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün erken saatlerde 1000'den fazla fanatik Yahudi yerleşimcinin İsrail polisinin himayesinde zorla Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini duyurmuştu.

Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'te gerginliği artırıyor

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin bugün düzenleyeceği provokatif "bayrak yürüyüşü" nedeniyle son günlerde Doğu Kudüs'te gerginlik arttı.

Fanatik Yahudiler, bu sabah İsrail bayrakları açarak Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi buradaki Müslümanlara müdahale etti.

Filistinlilere yönelik tahrik edici eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir de İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına öncülük etti.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.