İsrail güçleri biri çocuk 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın birçok bölgesinde ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltılarını sürdürdü.

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün İseviye beldesinde 12 yaşındaki Muhammed Yasir Derviş'i, Batı Şeria'da ise Beytüllahim'de 9, Ramallah'ta 4, Cenin'de 3, Nablus'ta ve Kalkilya'da birer kişi olmak üzere 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.