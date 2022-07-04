İsrail güçleri Batı Şeria'nın Dura beldesinde 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Dura beldesine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

El-Halil kentindeki El-Ehli Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, hastanenin acil servisine gerçek mermi sonucu yaralanan 4 Filistinli getirildi.

Kaynaklar, vücutlarının alt kısımlarına kurşun isabet eden yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

Görgü tanıkları da İsrail askeri güçlerinin, sivil bir araçla Dura beldesine baskın düzenlediğini, ardından askeri araçlarla başka askerlerin bölgeye geldiğini ifade etti.

İsrail güçlerinin Filistinlilere ait evlere baskın düzenleyerek arama yaptığını, bazı askerlerin ise binaların çatılarına çıktığını aktaran tanıklar, baskının ardından bölgedeki Filistinli gençlerle İsrail güçleri arasında çatışma çıktığını ve yaralananların olduğunu anlattı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.