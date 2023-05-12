İsrail güçleri, Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 8 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Gazze ile dayanışma, Yahudi yerleşim birimlerini de protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahalesinde 8 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Gazze ile dayanışma, Yahudi yerleşim birimlerini de protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahalesinde 8 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin devlet televizyonunda çıkan habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'ya bağlı Kalkilya'nın Azzun beldesinde 3 kişiyi gerçek mermiyle yaraladı.

Kalkilya'nın doğusunda Kefr Kaddum beldesinde, İsrail güçlerinin Yahudi yerleşim birimlerine karşı Filistinlilerin haftalık düzenlediği gösteriye müdahalesinde biri gerçek mermiyle, ikisi de kauçuk kaplı metal mermiyle 3 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu onlarca kişinin de boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Filistin Kızılayı, Nablus'un doğusundaki Beyt Decn beldesinde göz yaşartıcı gazdan etkilenen 8 kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğunu duyurdu.

Görgü tanıkları, El-Halil kentindeki El-Arub Mülteci Kampı'nda düzenlenen gösterilerde İsrail güçlerinin iki Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığını aktardı.

Bir kişinin karnından, diğerinin de ayağından yaralandığını söyleyen görgü tanıkları, yaralıların El-Halil'deki bir hastaneye götürüldüğünü belirtti.

Filistinli aktivist Muhammed İyad Avd, El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Umar beldesinde İsrail güçlerinin cenaze taşıyan kalabalığa müdahale ettiğini söyledi.

Avd, İsrail güçlerinin, cenaze taşıyan kalabalığın ana cadde üzerinden mezarlığa gidişine engel olması üzerine arbede çıktığını aktardı.

Avd, İsrail güçlerinin bir kadının cenazesini taşıyan kalabalığa gerçek mermi, kauçuk kaplı metal mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiğini, çok sayıda kişinin atılan gazdan etkilendiğini ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yerleşim birimleri karşıtı haftalık düzenlenen gösterilerin yanı sıra İsrail ordusunun salı gününden beri abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar da Filistinlileri harekete geçirdi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 6 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.