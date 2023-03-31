İsrail güçleri, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahale etti

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı düzenlenen haftalık gösterilere müdahalesinde onlarca Filistinli boğulma tehlikesi geçirirken 3 kişi de yaralandı.

Filistinliler, Nablus'un Beyt Decen, Karyut ve Beyta ile Kalkilya'nın Kefr Kaddum kasabalarında yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi. İsrail güçleri gösterilere gerçek ve kauçuk kaplı mermi ile göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.

Filistinliler, gösterilerde araç lastikleri yakarak, İsrail'in ihlalleri ile yerleşim birimleri inşaatları karşıtı sloganlar attı.

Kefr Kaddum'daki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad Şitivi, yaptığı yazılı açıklamada, gösteride 1'i başından olmak üzere 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını kaydetti.

Şitivi, onlarca kişinin de atılan gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiğini aktardı.

Filistin Kızılayı da açıklamasında, Batı Şeria'nın farklı yerlerinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu onlarca kişinin atılan gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiğini kaydetti.

Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde her hafta, yasa dışı yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenleniyor.