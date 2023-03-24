İsrail güçleri, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahale etti

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimleri karşıtı haftalık gösterilere müdahalesinde 6 kişi kauçuk kaplı mermiyle yaralandı.

Onlarca Filistinli, Nablus'un Beyt Decen ve Beyta, Kalkilya'nın Kefr Kaddum, Ramallah'ın Libben el-Garbi kasabalarında yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

Kefr Kaddum'daki gösterilere Filistinlilere destek veren yabancı uyruklu kişiler de katıldı. İsrail güçleri gösterilere gerçek ve kauçuk kaplı mermi, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kefr Kaddum'daki "Halk Direniş Komiteleri" Koordinatörü Murad Şitivi, yaptığı yazılı açıklamada, gösterilerde bir yabancı uyruklu ile 5 Filistinlinin kauçuk kaplı mermiyle yaralandığını kaydetti.

Filistin Kızılayı ise açıklamasında, sağlık ekiplerinin, Beyt Decen ve Beyta'da göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişiye müdahale ettiğini aktardı.

Görgü tanıklarına göre, İsrail güçleri Libben el-Garbi'deki gösterileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her hafta, yasa dışı yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenleniyor.

İsrail, alıkoyduğu iki Filistinlinin cenazesini teslim etti

İsrail makamları, Yahudi yerleşimciler tarafından farklı tarihlerde öldürülen ve naaşları alıkonulan 2 Filistinlinin cenazesini teslim etti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Sivil İşler Genel Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'tan Tarık Yusuf Meali ile Nablus'tan Kerem Ali Selman'ın naaşlarının İsrail makamlarından teslim alındığı belirtildi.

Meali'nin naaşının Ramallah'taki Filistin Sağlık Kompleksine, Selman'ın naaşının ise Nablus'taki Rafidia Hastanesine götürüleceği ve buradaki işlemlerin ardından aileleri tarafından toprağa verileceği kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde 2 yıl tutuklu kalan Meali, 21 Ocak'ta Ramallah'ın kuzeybatısındaki Er-Risan Dağı'nda bir Yahudi yerleşimci tarafından gerçek mermiyle vurulmuştu.

Selman da Kalkilya yakınlarındaki Kedumim Yahudi yerleşim biriminde yine bir yerleşimci tarafından vurulmuştu. İsrail makamları, 2 Filistinlinin naaşlarını bu zamana kadar alıkoymuştu.

İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını, "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.