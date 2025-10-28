İsrail Güçleri Batı Şeria'da Şafak Baskınları Düzenledi

(ANKARA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin ve çevresindeki yerlere şafak baskınları ve hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi gözaltına alındı.

İsrail devlet haber ajansının haberine göre İsrail Ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin yakınlarındaki Kafr Qud'a düzenlenen baskında üç Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri ayrıca, düzenlenen şafak baskınlarında 6 Filistinliyi de gözaltına aldı.

Şafak baskınları ayrıca, Ramallah'ın batısındaki Şabtin ve Deir Abu Mişal köyleri ile kuzeydeki Cifna'da da gerçekleştirildi ancak bu yerlerde gözaltı olmadığı bildirildi.

İsrail Ordusu, bölgeye hava saldırısı da gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Cenin yakınlarındaki saldırı ve baskına ilişkin yaptığı açıklamada, ciddi bir saldırıyı engellemede başarılı olduklarını iddia etti. Katz, işgal altındaki Batı Şeria'daki "terör tehditlerini" durdurmak için orduya "karadan ve havadan gerekli tüm önlemleri almaları" talimatını verdiğini belirtti ve güçlerin Cenin, Tulkarem ve Nur Şams kamplarında işgale devam edeceğini ekledi.

İsrailli yerleşimcilerden tahrip

Öte yandan, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ürdün Vadisi'nde bir grup İsrailli yerleşimci, tarım arazilerinde kullanılan bir sulama sistemini tahrip etti. Yerleşimciler ayrıca, yakınlardaki bir mısır tarlasına da zarar verdi.

Ramallah merkezli Sömürgeleştirme ve Duvar Direnişi Komisyonu'na göre, Ekim 2023'te başlayan Gazze savaşı sonrası, İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine 7 binden fazla saldırı gerçekleştirdi.

Hamas'ın teslim ettiği cesedin İsrailli rehinelere ait olmadı söylendi

Hamas'ın da bir İsrailli rehinenin cesedini teslim ettiği belirtilmişti. Ancak İsrail yayın kurumu, Hamas tarafından teslim edilen cesedin, Gazze'de tutulan rehine kişilerden birine ait olmadığını bildirdi.