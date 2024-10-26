Üye Girişi
Haberler

İsrail güçleri, Batı Şeria'da kuşatma altına aldıkları evde bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, Batı Şeria'da kuşatma altına aldıkları evde bir Filistinliyi öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde kuşatma altına aldıkları evde bir Filistinliyi gerçek mermiyle ateş açarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde kuşatma altına aldıkları evde bir Filistinliyi gerçek mermiyle ateş açarak öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim şehrinin Es-Selam Mahallesi'ndeki bir binaya silah ve roketle saldırı düzenlemesi sonucu İslam Cemil Avde (29) isimli Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail askerlerinin Avde'nin naaşına el koyarak geri çekilirken yanında götürdüğü aktarıldı.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kassam Tugayları üyesi olan Avde ve başka mensuplarının Selam Mahallesi ve Tulkerim Mülteci Kampı girişinde İsrail askerlerine yoğun ateş ettiğini duyurdu.

Kassam açıklamasında, "Avde, bugün Tulkerim topraklarında Siyonist suikastta şehit düştü." bilgisine yer verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 400'ü aştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 761 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel

İnsan Hakları Batı Şeria Orta Doğu Filistin Güvenlik Politika Güncel İsrail

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

 İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

İpi odaya astı ama sözleri çok sert

 İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç
Müge Anlı'da oğlunu arayan Seyfi Birbir intihar etti

Ekranda oğlunu arıyordu, intihar haberi geldi
S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Manchester City Southampton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) M. City Southampton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Augsburg Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Augsburg B.Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Samsunspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Samsunspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 27 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Balık, Boğa, Akrep burcu yorumu! 27 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.