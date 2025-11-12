Haberler

İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı

Güncelleme:
İsrail askerleri, El Halil yakınındaki Mesafer Yatta bölgesinde 'ruhsatsız' gerekçesiyle Filistinlilerin evlerini ve ahırlarını yıktı. Bu yıkımlar, bölgedeki ailelerin geçim kaynaklarını kaybetmesine yol açtı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti yakınlarındaki Mesafer Yatta bölgesinde "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla Filistinlilere ait bazı evleri ve ahırları yıktı.

El-Beydar Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşundan yapılan yazılı açıklamaya göre, sabahın erken saatlerinde çok sayıda İsrail askeri eşliğinde bölgeye gelen iş makineleri Filistinlilerin evlerini ve ahırlarını yıktı.

"Ruhsatsız" olduğu iddia edilen söz konusu yapıların on yıllardır bölgede yaşayan Filistinli ailelere ait olduğu belirtildi.

Evleriyle birlikte geçim kaynaklarını da kaybeden Filistinlilerin, büyük üzüntü yaşadığı aktarıldı.

İsrail'in uzun yıllardır bölge halkına baskı uyguladığı ve çeşitli bahanelerle bölgenin Filistinlilerden zorla boşaltılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Mesafer Yatta'da yaşananların, uluslararası insancıl hukukun açık ihlali ve El Halil'in güneyinin Filistinlilerden boşaltılmasını hedefleyen sistematik politikanın bir parçası olduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail güçleri Beytüllahim kentinin El-Velce köyünde de Filistinlilere ait bir evi yıktı.

AA muhabirine konuşan Köy Konseyi Başkanı Hıdır Arac, köyde Filistinlilere ait meskun mahal olan bir evin İsrail iş makinelerince yıkıldığını söyledi.

Arac, evin, köyün girişinde bulunduğunu ve yıkım sırasında İsrail güçlerinin köyün tek ana girişini kapatarak araç ve insan hareketini engellediğini aktardı.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1288'i meskun mahal olmak üzere yaklaşık 3 bin 700 yapıyı yıktı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
