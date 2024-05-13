İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evlere Baskın Düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Azun kasabasını sıkı kuşatma altına alarak Filistinlilere ait evlere baskın düzenledi, kasabada çok sayıda kişiyi gözaltına aldı ve iki evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinin doğusunda yer alan Azun kasabasına geniş çaplı baskın düzenledi.

Buldozerler eşliğinde kasabadaki mahallelere giren İsrail askerleri, aralarında eski tutukluların da olduğu bazı Filistinlilerin evine baskın yaptı.

İsrail askerleri, kasaba girişlerinin kapatılmasın tepki gösteren bir Filistinliyi darbetti. Filistinlinin vücudunda yaralar ve kırıklar oluştu.

Kasabadaki evleri ve dükkanları tahrip eden İsrail askerleri, onlarca Filistinliyi sorguladı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, kasabayı askeri kışlaya çevirdiğini ve sokağa çıkma yasağı getirerek kasaba halkını eve hapsettiğini aktardı.

İsrail güçleri Filistinlilere ait iki evi yıktı

Yerel kaynaklar, Filistinli tutuklu Sair Bedvan'a ait iki katlı ev ile Raşid Anaye'ye ait tek katlı evin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle İsrail'e ait buldozerler tarafından yıkıldığını ifade etti.

Öte yandan El Halil kentinin batısındaki Deyr Samıt kasabasına giren askerler, burada Muhammed Safi isimli Filistinliyi gözaltına aldı. Askerler güneydeki Yatta kasabasında ise çok sayıda mahalleye baskın düzenledi.

Cenin kentinde ise Yabed ve Celbun kasabalarına giren İsrail askerleri, kuşattığı mahallelerde geniş çaplı arama yaptı.

İsrail güçleri, bu gece El-Bira, Tubas ve Nablus ile Beytüllahim kenti yakınındaki Ed-Dehişe Mülteci Kampına da baskınlar düzenledi.