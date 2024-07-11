İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev ve çiftliği yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız inşa edildikleri" iddiasıyla bir ev ve çiftliği yıktı.

Yerel kaynakların AA'ya yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde 3 katlı bir evi yıktı.

İsrail askerleri Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde de at ve koyunların bakıldığı bir tesisi "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla yerle bir etti.

Yıkılan evin sahibi Hammuda Sedir, İsrail ordusunun, askeri buldozerler eşliğinde Kalkas köyündeki evine baskın düzenlediğini söyledi.

Askerlerin evi zorla tahliye ettikten sonra yıktığını aktaran Sedir, "İsrailli yetkililer, evin İsrail kontrolündeki C Bölgesi'nde izinsiz inşa edildiğini iddia ediyor." diye konuştu.

Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'na göre, İsrail, 2024'ün ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria'daki 318 tesisi yıktı.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 28 Haziran'da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın "B bölgesi"nde bulunan 5 kaçak noktanın yasallaştırılmasını da onaylamıştı.