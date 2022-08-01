İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Batı Şeria'nın Salfit kentindeki Kefr ed-Dik ilçesi Belediye Başkanı Muhammed en-Naci, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin buldozerler eşliğinde bölgeye baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin Filistinlilere ait bir evi C bölgesinde ve "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığını kaydeden Naci, yıkılan evin kısa süre önce inşa edildiğini ve sahibinin evine taşınmak üzere hazırlandığını ifade etti.

Naci, İsrail makamlarının, aynı gerekçeyle bölgedeki 15 evin daha yıkılacağını bildirdiğini aktardı.

İsrail yönetimi, Batı Şeria'nın "C bölgesi" ile Doğu Kudüs'te "imar izni" olmadığı gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri zaman zaman zorla yıkıyor.

Filistinlilerin ise "imar izni" almak için bazen yıllarca beklemeleri gerekiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Filistinli sivil toplum kuruluşu "Toprak Araştırmalar Merkezi"nin Ekim 2021'de yayımladığı raporunda, İsrail'in, işgalin başladığı tarih olan 1967'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 11 bin 900 evi yıktığı, 73 bin kişiyi ise yerinden ettiği belirtilmişti.