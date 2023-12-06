İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinli Çocuğu Öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdü, 2 Filistinliyi de yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdü, 2 Filistinliyi de yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabud beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail güçlerinin gerçek mermiyle hedef aldığı 16 yaşındaki Ömer Mahmud Sadık Ebubekir, göğsünden vurularak öldürüldü.

İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Askerlerin müdahalesinde 2 Filistinli de yaralandı.

Filistin Kızılayı, baskına ilişkin yaptığı açıklamada, yaralıların hastaneye nakledildiğini belirtti.