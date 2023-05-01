İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine düzenledikleri baskında Filistinli bir genci öldürdü.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine düzenledikleri baskında Filistinli bir genci öldürdü.
İsrail ordusu, Eriha'daki Akabet-ü Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Filistinli Cibril El-Leda'nın başından vurularak öldürüldüğünü kaydetti.
İsrail askerlerinin açtığı ateşte 3'ü ağır 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA / Mücahit Aydemir - Güncel