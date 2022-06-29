İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci vurarak öldürdü - Haberler

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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci vurarak öldürdü

AA - Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci vurarak öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında Filistinli bir genci vurarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında Filistinli bir genci vurarak öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Cenin kentindeki Halil Süleyman Devlet Hastanesi Müdürü Vessam Bekr, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinde Cenin kentine baskın düzenlediğini söyledi.

Bekr, İsrail güçlerinin baskın sırasında Filistinli Muhammed Mahir Nafi Mer'i'yi (25) vurarak öldürdüğünü belirtti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de, İsrail güçleri kentte birçok Filistinlinin evine baskın düzenledi, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli genci öldürmesinin kınandığı, olayın tüm sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 17 Haziran'da da, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Cenin kentine düzenlediği baskında Filistinli 3 gencin öldürüldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel

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