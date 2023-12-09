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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinli Bir Çocuğu Öldürdü

9 Aralık 2023 20:49 Son Güncelleme: 20:50 Abone Ol

İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenledikleri baskında, Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 275'e yükseldi.