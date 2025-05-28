İsrail Güçleri Batı Şeria'da Döviz Bürolarına Baskın Düzenledi

RAMALLAH, 28 Mayıs (Xinhua) -- İsrail güçleri salı günü Batı Şeria genelinde döviz bürolarını hedef alan baskınlar düzenledi. İsrail medyası, bu baskınların Filistinli gruplarla bağlantılı olduğu öne sürülen mali ağları çökertmeyi amaçladığını belirtti.

Filistinli kaynaklar, Ramallah, Nablus, El Halil, Tubas, Tulkerim, Cenin, Beytüllahim ve Kalkilya'daki döviz bürolarına yapılan baskınlarda İsrail askerlerinin bazı işletme sahiplerini gözaltına aldığını ve milyonlarca şekel değerinde nakit paraya el koyduğunu bildirdi.

Ramallah merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı, Nablus'ta 32 yaşındaki bir Filistinlinin İsrail güçleri tarafından boynundan vurularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Kızılayı ise Nablus'taki saldırılar sırasında 9 kişinin vurularak yaralandığı, 15'ten fazla kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

İsrail, döviz bürolarının Hamas da dahil olmak üzere Filistinli gruplara para transferine aracılık ettiğini öne sürerken, dükkan sahipleri bu iddiaları reddederek finansal düzenlemelere uyduklarını savundu.

İsrail ordusunun Eriha kentindeki El-Arab Mahallesi'nde düzenlediği baskında 20 yaşındaki bir Filistinli daha vurularak hayatını kaybetti. Görgü tanıkları İsrail askerlerinin sabah saatlerinde mahalleye baskın düzenleyip birçok eve girdiğini gerçek mermi ve ses bombası kullandığını aktardı.

Yerleşimcilerin tarım arazilerine saldırdığı ve Ramallah'ın doğusunda yeni bir yerleşim karakolunun kurulduğu bir döneme denk gelen bu gelişme, bölgedeki gerilimi tırmandırdı ve İsrail'in Batı Şeria'daki kontrolünü genişletmeye çalıştığı yönündeki endişeleri artırdı.