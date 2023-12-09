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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 26 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü. İsrail askerlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinliye müdahale edilmediği belirtildi. Ayrıca baskında evde bulunan nakit para ve çekler de alındı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 26 yaşında bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri, El Halil kentinin Dora beldesinden Sari Yusuf Abdulkadir Amr'ın (26) evine baskın düzenledi.

Amr, İsrail askerlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Baba Yusuf Amr, İsrail askerlerinin evin içinde oğluna ateş açtıklarını, kan kaybeden ağır yaralı oğluna kimsenin müdahale etmesine de izin vermediklerini belirtti.

Kardeşi Suheyb ile Sari'nin yaralı şekilde gözaltına alınıp götürüldüğünü aktaran baba, İsrail güçlerinin baskında evi tahrip ettiklerini giderken de iki araca el koyduklarını söyledi.

Baba Amr, İsrail güçlerinin ayrıca evde bulunan 400 bin şekel (yaklaşık 108 bin dolar) nakit para ve çekleri de alıp gittiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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