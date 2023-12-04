İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 1 Filistinliyi öldürdüğü, 1'ini ağır yaraladığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, El-Halil'in kuzeydoğusundaki Sair beldesinin Ras el-Aruz bölgesinde 22 ve 23 yaşlarında iki gence ateş açtı. Biri sırtından diğeri ise göğsünden ağır şekilde yaralanan iki genç de El-Halil'deki El-Ehli Hastanesine kaldırıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada ise ağır yaralanan 2 Filistinliden biri olan 23 yaşındaki Enes İsmail El-Ferruh'un hayatını kaybettiği ifade edildi.

Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 258 oldu. Yaralı sayısı ise yaklaşık 3 bin 200 olarak kayıtlara geçti.