İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı - Haberler

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi ateş açarak yaraladığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bıçak taşıyan bir Filistinli, Nablus kenti girişinde görevli güçlere doğru koştu. Askerler de ateş açarak onu etkisiz hale getirdi. Askerlerimizden yaralanan olmadı." ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıkları da İsrail askerlerinin, Nablus kenti yakınlarındaki kontrol noktasında bir Filistinliyi vurduğunu belirtti.

Filistinlinin yere düştüğünü aktaran görgü tanıkları, yaralı Filistinlinin kimliği veya sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi olmadığını ifade etti.

AA / Güncel