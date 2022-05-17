İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı

AA - Güncel
 - Güncelleme:
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi ateş açarak yaraladığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi ateş açarak yaraladığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bıçak taşıyan bir Filistinli, Nablus kenti girişinde görevli güçlere doğru koştu. Askerler de ateş açarak onu etkisiz hale getirdi. Askerlerimizden yaralanan olmadı." ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıkları da İsrail askerlerinin, Nablus kenti yakınlarındaki kontrol noktasında bir Filistinliyi vurduğunu belirtti.

Filistinlinin yere düştüğünü aktaran görgü tanıkları, yaralı Filistinlinin kimliği veya sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi olmadığını ifade etti.

AA / Güncel

Batı Şeria, Saldırı, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title