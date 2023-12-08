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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi, 2 Filistinli Gözaltına Alındı

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İsrail güçleri Batı Şeria'da çeşitli adreslere baskın yaparak 2 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar Ramallah, Beytüllahim, El-Bire, Kalkilya, Nablus, El-Halil ve Cenin'de gerçekleşti. İsrail askerleri ev ve dükkanlarda arama yaptı.

İsrail güçleri geceden sabaha işgal altındaki Batı Şeria'da çeşitli adreslere baskın yaparak 2 Filistinliyi gözaltına alındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece ve sabah erken saatlerde Ramallah, Beytüllahim, El-Bire, Kalkilya, Nablus, El-Halil ve Cenin'de baskınlar düzenledi. Askerler, bu kentlerde bazı ev ve dükkanlara girerek arama yaptı.

Beytüllahim'de Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat ile Baha Mahmud El-Aruc'un evlerine baskın düzenleyen İsrail askerleri, söz konusu 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ramallah kentinde İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle çok sayıda Filistinli boğulma tehlikesi yaşadı.

İsrail güçleri El-Halil'in bazı bölgelerinde Filistinlilerin araçlarını alıkoyarak arama yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Beytüllahim Batı Şeria Filistin İsrail Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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