İsrail güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı - Haberler

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İsrail güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

AA - Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı beldelerine düzenlediği baskınlarda 2'si ağır 8 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı beldelerine düzenlediği baskınlarda 2'si ağır 8 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri Cenin kenti yakınlarındaki El-Yamun ve Kefr Dan beldeleri ile Ramallah'ın Karave Beni Zeyd beldesine baskın düzenledi. Filistinlilerin baskınlara tepki göstermesi üzerine İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentinin El-Yamun ve Kefr Dan beldelerine düzenlediği baskınlarda 4 Filistinlinin gerçek mermiyle, birinin de şarapnel parçasıyla yaralandığı, bir kişinin ise atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah'ın Karave Beni Zeyd beldesinde de 3 Filistinli İsrail güçleri tarafından gerçek mermiyle vurularak yaralandı. Yaralı Filistinliler hastaneye nakledildi.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

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