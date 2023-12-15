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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi Yaraladı

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 7 Filistinliyi yaraladı. Baskınlar ve gözaltılar artış gösteriyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 7 Filistinliyi yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Ramallah'ın batısındaki Deyr Ebu Meşal köyüne baskın düzenleyen İsrail güçleri ile bölge sakinleri karşı karşıya geldi.

İsrail güçlerinin müdahalesinde 2 Filistinli yaralandı.

Ramallah'ın batısındaki El-Mideyye köyü ile El Halil'e bağlı Ebu Ketila bölgesinde baskın sonrası çıkan olaylarda 2 Filistinli daha yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ise, Nablus'un güneyinde 27 yaşındaki bir Filistinli ile Ramallah'ın batısında biri 21, diğeri 23 yaşındaki 2 Filistinli yaralandı.

Yaralılar tedavi için çevre hastanelere nakledildi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Şeria Filistin Ramallah İsrail Orta Doğu İnsan Hakları Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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