İsrail Güçleri Batı Şeria'da 60 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri baskınlarda 60 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Batı Şeria'daki çeşitli adreslere baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, aralarında eski tutukluların bulunduğu 60 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Gözaltı operasyonlarının El Halil ve Beytullahim kentlerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Açıklamada, baskınlar sırasında gözaltına alınanlar ile yakınlarının eziyet, şiddetli darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bin 540'a yükseldi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış dikkati çekiyor.