İsrail Güçleri Batı Şeria'da 60 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri baskınlarda 60 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında üniversite öğrencisi 5 kız da bulunuyor. Son alınanlarla birlikte işgal altındaki bölgede gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 3 bin 480'e yükseldi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri baskınlarda 60 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti tarafından konuya ilişkin yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, El-Halil, Ramallah, Eriha, Cenin, Selvit ve Beytüllahim kentlerinde bazı yerlere baskın düzenledi.

Bu baskınlarda aralarında üniversite öğrencisi 5 kızın da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.

Son alınanlarla 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki bölgede gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 3 bin 480'e yükseldi.

Bu arada El-Halil kentinin Sair beldesindeki baskında, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin, baskınlar sırasında evlerde ağır tahribata sebep olduğu, gözaltına aldıkları Filistinlileri ağır şekilde darp ettiği kaydedildi.