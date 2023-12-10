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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı

10 Aralık 2023 13:25 Son Güncelleme: 13:26 Abone Ol

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında bir kadın ve eski tutukluların olduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail güçleri, Tubas, El-Halil, Beytullahim, Nablus, Ramallah ve Kudüs'te evlere baskınlar düzenledi. İsrail güçleri, düzenlediği geniş çaplı gece baskınları sırasında işgal altındaki Batı Şeria'da 30 kişiyi gözaltına aldı. İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısı 3 bin 730'a ulaştı.