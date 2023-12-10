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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında bir kadın ve eski tutukluların olduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail güçleri, Tubas, El-Halil, Beytullahim, Nablus, Ramallah ve Kudüs'te evlere baskınlar düzenledi. İsrail güçleri, düzenlediği geniş çaplı gece baskınları sırasında işgal altındaki Batı Şeria'da 30 kişiyi gözaltına aldı. İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısı 3 bin 730'a ulaştı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında bir kadın ve eski tutukluların olduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri, Tubas, El-Halil, Beytullahim, Nablus, Ramallah ve Kudüs'te evlere baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri, düzenlediği geniş çaplı gece baskınları sırasında işgal altındaki Batı Şeria'da 30 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısı 3 bin 730'a ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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