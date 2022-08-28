İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı Güncel Haberler İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı. Cenin'deki İbn-i Sina Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail kurşunlarıyla yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, olaylar sırasında gerçek ve kauçuk kaplı mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Güncel Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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