İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Haberler

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İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

AA - Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 3 Filistinlinin yaralandığı, 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 3 Filistinlinin yaralandığı, 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Nalin beldesine baskın düzenledi. Askerler baskında 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 3 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. Hafif ve orta dereceli yaralılar tedavi için hastaneye sevk edildi.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

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