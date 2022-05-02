İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 3 Filistinlinin yaralandığı, 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Nalin beldesine baskın düzenledi. Askerler baskında 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 3 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. Hafif ve orta dereceli yaralılar tedavi için hastaneye sevk edildi.