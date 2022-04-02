İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü - Haberler

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İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

AA - Gülşen Topçu - Güncel
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İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin yakınlarında 3 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin yakınlarında 3 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

Şin Bet tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi ve Şin Bet unsurlarından oluşan ortak bir güç, Cenin yakınlarında 3 Filistinliyi gözaltına almak istedi.

İsrail güçlerinin, kendilerine ateş açan Filistinlileri öldürdüğü ifade edildi.

Öldürülen 3 Filistinlinin, daha önce Tulkerm'de silahlı saldırı düzenlediği ve ilerleyen günlerde de başka saldırılar düzenlemek için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu Filistinlilerin araçlarında silah ve el bombalarının bulunduğu öne sürüldü.

Filistin televizyonu, İsrail güçlerinin, Cenin yakınlarındaki Arrabe beldesi kavşağında 3 Filistinliyi "şehit ettiği"ni ifade etti.

Filistin Kızılayında ambulans görevlisi olarak çalışan bir kişi ise İsrail güçlerinin, Filistinlilerin naaşlarını kaçırdığını aktardı.

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart'ta yaşanan 3 ayrı saldırıda toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

AA / Gülşen Topçu - Güncel

Batı Şeria, Şin Bet, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

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