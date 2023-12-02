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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı yerlerinde en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in son dönemde artan gözaltı ve baskınlarına dikkat çekti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı yerlerinde en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da çeşitli adreslere gece saatlerinde baskınlar düzenlendiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, bu baskınlarda aralarında biri kadın en az 12 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 415'e çıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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