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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 11 Kişiyi Gözaltına Aldı

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda 1'i eski tutuklu en az 11 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Sincel kasabasına baskın düzenledi. Filistinli aktivistlere ait bazı sosyal medya hesaplarında da İsrail askerlerinin kasabada bazı Filistinlilerin gözlerini bağlayarak gözaltına aldığı görüntüler yer aldı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda 1'i eski tutuklu en az 11 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Sincel kasabasına baskın düzenledi.

Tanıklar, Filistinlilerin evlerine giren İsrail askerlerinin, aralarında yaşlıların da bulunduğu en az 10 kişiyi gözaltına aldığını ifade etti.

Filistinli aktivistlere ait bazı sosyal medya hesaplarında da İsrail askerlerinin kasabada bazı Filistinlilerin gözlerini bağlayarak gözaltına aldığı görüntüler yer aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail güçlerinin Cenin kentinin El-Celme kasabasına düzenlediği baskında eski tutuklulardan 4 çocuk annesi Yasmin Teysir Şaban'ı yeniden gözaltına aldığını duyurdu.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 800'e yükseldi.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim'den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 505 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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