İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 kişiyi öldürdü Güncel Haberler İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da "araçla saldırı düzenleyen" bir kişinin öldürdüğünü duyurdu. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da "araçla saldırı düzenleyen" bir kişinin öldürdüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Huvara beldesinde, "araçla birini ezmek için saldıran" bir kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, olayın ayrıntılarına ve saldırganın kimliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi. Bu arada İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da saldırıda bir askerin hafif yaralandığını aktardı. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Aydemir Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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