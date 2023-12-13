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İsrail Güçleri 7 Ekim'den Bu Yana 4 Bin Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bine ulaştı. İsrail ayrıca 2 bin 100 kişi hakkında 'idari tutukluluk' kararı çıkardı.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bine ulaştı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin merkezli Ed-Damir Esir ve İnsan Haklarını Koruma Kurumu, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltıların 1000'i Batı Şeria'nın El Halil kentinde gerçekleşirken, bunlar arasında 150 kadın ile 255'ten fazla çocuk bulunuyor.

İsrail ayrıca 7 Ekim'den bu yana bazıları ilk kez bazıları da yenilenme şeklinde olmak üzere 2 bin 100 kişi hakkında "idari tutukluluk" kararı çıkardı.

Bu veriler, İsrail'in yoğun bombardıman ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği alıkoymaları içermiyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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