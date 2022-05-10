İsrail güçleri, 30 Filistinliyi evsiz bıraktı - Haberler

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İsrail güçleri, 30 Filistinliyi evsiz bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde ruhsatsız olduğunu iddia ettiği bir binayı yıkmasının ardından 30 Filistinli evsiz kaldı.

İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde ruhsatsız olduğunu iddia ettiği bir binayı yıkmasının ardından 30 Filistinli evsiz kaldı.

İsrail güçleri, Filistinli ailelerin evlerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor. Bugün de İsrail güçleri, Filistin'de Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde iki katlı bir binayı yıktı. Binada oturan 30 Filistinli evsiz kalırken, yıkım sırasında İsrail polisi engel olmaya çalışan 5 Filistinliyi de yaraladı. Belediye yetkilileri, ruhsatı olmadığı için binanın yıkılacağının daha önceden aileye bildirildiğini söyledi.

(Muhammed Rabah - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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