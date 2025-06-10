İsrail, Greta Thunberg ile Türk Aktivistleri Sınır Dışı Etti

İsrail, Greta Thunberg ile Türk Aktivistleri Sınır Dışı Etti
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İsrail, Madleen yelkenlisinde yer alan Greta Thunberg ve iki Türk vatandaşının bulunduğu 12 kişilik aktivist grubunu sınır dışı etti. Bazı aktivistler geri dönerken, sınır dışı belgelerini imzalamayı reddedenler yargıya sevk edildi.

(ANKARA) - İsrail, Madleen yelkenlisinde aralarında Greta Thunberg ve iki Türk vatandaşının da bulunduğu ve "selfie yat yolcuları" olarak nitelendirdiği 12 kişilik aktivist grubunu sınır dışı etti. Ben Gurion Havalimanı'na getirilen aktivistlerden bazıları ülkelerine dönerken, sınır dışı belgelerini imzalamayı reddedenlerin yargıya sevk edildiği belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Thunberg'in İsveç'e gidişine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, Madleen yelkenlisinde aralarında Greta Thunberg ve iki Türk vatandaşının da olduğu 11 aktivist ve bir aktivistin İsrail'den ayrılıp ülkelerine dönmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na ulaştığını açıklamıştı.

12 kişilik aktivist grubunun "selfie yat yolcuları" olarak nitelendirildiği açıklamada, yolcularından bazılarının önümüzdeki birkaç saat içinde ayrılmasının beklendiği kaydedilmişti. Açıklamada, "Sınır dışı belgelerini imzalamayı ve İsrail'i terk etmeyi reddedenler, İsrail yasalarına göre sınır dışı edilmelerine izin verilmesi için yargı makamına çıkarılacak. Yolcuları havaalanında ülkelerinin konsolosları karşıladı" denilmişti.

Bunun üzerine Bakanlık, daha sonra 22 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'in İsveç'e gitmek üzere uçağa bindiği fotoğrafları paylaştı. Açıklamada, "Greta Thunberg, İsveç'e gitmek üzere İsrail'den ayrılıyor" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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